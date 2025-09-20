Надела золото не просто так: как Дональд Трамп повлиял на выбор платья принцессы Уэльской для государственного банкета

Принцесса Кейт и Дональд Трамп / © Associated Press

На банкет Кейт прибыла в изысканном платье от кутюр от британского бренда Phillipa Lepley. Наряд принцесса дополнила атласным клатчем цвета слоновой кости с отделкой из жемчуга Anya Hindmarch и золотыми туфлями-лодочками Aquazzura, а также своей любимой тиарой «Узелки любви».

Это длинное вечернее пальто, расшитое вручную золотым кружевом шантильи, надетое поверх шелкового крепового платья. Пальто было украшено вышитыми вручную розами на плетеной золотой тесьме, французскими узелками и атласными цветами. Золотой цвет — неожиданный выбор принцессы, ведь она носила его лишь несколько раз.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Однако это решение не было случайным. Каждая деталь государственного визита тщательно спланирована и реализована, и цвет платья Кейт не стал исключением.

В последнем выпуске подкаста A Right Royal ведущие Андреа Каамано и королевский редактор Эмили Нэш присоединились к американскому журналисту Чепмену Беллу, чтобы обсудить значимость выбора Кейт и известную любовь Дональда Трампа к золоту, пишет Hello!.

Принцесса Кейт и Дональд Трамп / © Associated Press

«Он построил Башню Трампа, он любит золото. Это был мастер-класс по дипломатическому стилю с ее стороны», — сказала Эмили Нэш. Она продолжила: «Филиппа Лепли также внесла свой вклад в развитие британской моды, будучи опытным дизайнером свадебных платьев в Великобритании».

«Я даже заметил, что столовые приборы были золотыми», — добавил Чепмен. «Они действительно были на высоте. Он любит блеск, он любит гламур — и это было выставлено напоказ».

Принцесса Кейт и Дональд Трамп / © Associated Press

Многие ожидали, что принцесса Уэльская выберет платье белого, синего или красного цвета, поскольку женщины королевской семьи часто носят цвета, представляющие флаг страны, из которой их гость.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Так поступила королева Камилла, супруга монарха надела синее платье от Fiona Clare c вырезом на декольте, расклешенными рукавами и вышивкой камнями на подоле. Она дополнила образ тиарой с бельгийскими сапфирами и бриллиантами, колье с бриллиантами Greville Festoon от Сartier и бриллиантовыми браслетами королевы-матери Сartier. А ее наряд чудесным образом гармонировал с желтым платьем первой леди Мелании Трамп от Carolina Herrera, напоминая флаг Украины. Многие даже решили, что таким образом Камилла и Мелания выразили свою поддержку нашей стране.