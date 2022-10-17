Надели family look: королева Испании Летиция и ее муж появились на публике в полосатых костюмах

Они проведут несколько дней в Берлине.

50-летняя королева Летиция появилась вчера на публике вместе с мужем королем Филиппом VI. Чету сфотографировали в аэропорту, когда они направлялись к самолету, чтобы лететь с официальным визитом в Германию.

Для перелета Ее Величество выбрала удобный аутфит - полосатый брючный костюм от бренда BOSS, который сочетала с белой футболкой и перфорированными туфлями-оксфордами. Из украшений она выбрала лаконичные золотые серьги.

Но в похожем образе был и супруг королевы, ведь он надел полосатый костюм, белую рубашку и галстук. Смотрелась пара очень стильно.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В Германию пару пригласил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Эта поездка продлится три дня.

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