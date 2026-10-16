Надели фартуки и принялись готовить: Меган и Гарри во время первого публичного выхода показали мастер-класс

Меган и Гарри / © Associated Press

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Герцог и герцогиня Сассекские провели вторую половину дня в Ноттингеме, где посетили благотворительные организации Community Recording Studio (CRS), Himmah Hub и Epic Partners, а также поприветствовали сторонников и доброжелателей. Этот визит имел личное значение для пары, поскольку Ноттингем — это город, который они впервые посетили вместе после объявления о помолвке в ноябре 2017 года.

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

На вопрос о том, как она относится к возвращению в Великобританию (пара переехала туда в августе на длительный период), Меган просто ответила одному из доброжелателей: «Здорово вернуться».

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Меган воссоединилась с некоторыми женщинами, которым она оказывала поддержку, в общественной кухне Hubb Community Kitchen, группе, которая собралась вместе, чтобы готовить еду для своего сообщества после того, как они были вынуждены покинуть свои дома из-за разрушительного пожара в башне Гренфелл в 2017 году, пишет People.

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Меган и Гарри в Ноттингеме / © Associated Press

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Associated Press

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Сассекская воскликнула: «Как давно мы не виделись!», обнимая каждую из женщин на кухне.

Меган Маркл / © Getty Images

Вместе с Гарри они активно трудились на кухне и помогали готовить еду во время своего пребывания там.

Принц Гарри / © Associated Press

Визит получился очень насыщенным, а публика, похоже, тепло приветствовала пару.

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