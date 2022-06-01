Надевает на все мероприятия: спикер Палаты представителей США опять появилась с сине-желтым браслетом

82-летняя Нэнси Пелоси дополнила свой образ аксессуаром в цвете украинского флага.
Американский политик Нэнси Пелоси выражает свою поддержку Украине очень простой деталью - браслетом-ободом сине-желтого цвета. Этот аксессуар появился у спикера Палаты представителей США после начала полномасштабной войны России против Украины.
Аксессуар госпожа Пелоси сочетает с любой одеждой, независимо от ее цвета, а также надевает на лацкан жакетов значок с флагом США и Украины. Вчера, 31 мая, спикер появилась на круглом столе в Сан-Франциско в голубом брючном костюме, который сочетала с белой футболкой и жемчужными украшениями.
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