Надевает на все мероприятия: спикер Палаты представителей США опять появилась с сине-желтым браслетом

Надевает на все мероприятия: спикер Палаты представителей США опять появилась с сине-желтым браслетом

82-летняя Нэнси Пелоси дополнила свой образ аксессуаром в цвете украинского флага.

Американский политик Нэнси Пелоси выражает свою поддержку Украине очень простой деталью - браслетом-ободом сине-желтого цвета. Этот аксессуар появился у спикера Палаты представителей США после начала полномасштабной войны России против Украины.

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Аксессуар госпожа Пелоси сочетает с любой одеждой, независимо от ее цвета, а также надевает на лацкан жакетов значок с флагом США и Украины. Вчера, 31 мая, спикер появилась на круглом столе в Сан-Франциско в голубом брючном костюме, который сочетала с белой футболкой и жемчужными украшениями.

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

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