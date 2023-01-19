Надевала лишь раз: каким был самый яркий лук королевы Елизаветы II за всю ее жизнь

Королева Великобритании Елизавета II всю жизнь носила яркие наряды, но такое разноцветное платье на Ее Величестве видели лишь единожды.

Яркое платье с принтом в виде ромбом с россыпью пайеток и пышным желтым подолом Елизавета II надела в день, когда приезжала на Королевское эстрадное представление на Бирмингемском ипподроме 29 ноября 1999 года в Бирмингеме.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Такой эффектный лук Ее Величество тогда дополнила белыми высокими перчатками, золотой сумкой и золотыми туфлями на каблуках. На запястьях обеих рук монарха были браслет и золотые часы, также образ дополнял чокер на шее, переливающийся камнями и серьги с бриллиантовой бахромой, подаренные ей королем Марокко Хасаном II, пишет express.co.uk.

Тогда королеве Елизавете II было 73 года. Заметно, что волосы она уже начала красить в платиновый белый цвет, но он еще не был таким выраженным, как в последние годы ее жизни. А вот розовую помаду на губах монарх любила носить всю жизнь.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В последние десятилетия своей жизни Елизавета II отдавала предпочтение ярким, но монохромных нарядам. Ее невестка графиня Уэссекская Софи как-то объяснила, что выбор королевы связан с тем, что она хотела быть заметной в толпе. "Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видела королеву".

Стиль королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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