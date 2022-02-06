Надрезала торт и много улыбалась: королева Елизавета II на приеме в Сандрингемском дворце

Надрезала торт и много улыбалась: королева Елизавета II на приеме в Сандрингемском дворце

Монарх на приеме в преддверии своего платинового юбилея.

Накануне Дня престолонаследия королева Елизавета II устроила прием для местных общественных групп в Сандрингемском дворце. Ее Величество является первым монархом в истории, достигшим исторического рубежа - 70 лет на престоле.

Королева Елизавета II / Associated Press

К королеве присоединились члены Женского института Сандрингема, пенсионеры, проживающие в Сандрингеме и волонтерами. Среди гостей была Анджела Вуд, которая помогла создать оригинальный рецепт курицы для коронации, будучи студенткой кулинарии в 1953 году. Однако этот юбилей правления будет первым, который Елизавета II встретит без принца Филиппа.

Королева Елизавета II / Associated Press

Также Елизавете II преподнесли торт с символикой юбилея, приготовленный в местной пекарне. Торт Ее Величество разрезать не стала, она просто воткнула в него нож, а завершить процесс дала возможность гостям.

"Думаю, я просто воткну в него нож, а закончит пусть кто-нибудь другой", - сказала королева.

Королева Елизавета II / Associated Press

На мероприятии Елизавета II появилась в нежно-голубом платье с аппликацией на талии в виде нежных белых цветов. Дополнили ее праздничный образ: любимая сумка, черные туфли, жемчужный комплект, а также золотые часы на руке. Очень элегантно также смотрелись две ее бриллиантовые брошки в виде цветов от Cartier, которые ей подарил Низам Хайдарабада - правитель индийского княжества Хайдарабад.

Королева Елизавета II / Associated Press

После мероприятия во дворце, Елизавета II вышла на улицу, где ее ждал концерт. Королева надела зеленый плащ и взяла голубой платок.

Королева Елизавета II / Associated Press

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