Находчивая: Меган Маркл придумала, как еще заработать денег без королевской семьи

Герцогиня Сассекская решила развивать еще один бизнес, ведь жизнь в Калифорнии дорогая, а королевская семья ее не оплачивает.

Как сообщает издание Mirror, Меган Маркл хочет создать бренд, который будет направлен на здоровый образ жизни в широком смысле этого слова. Говорят, герцогиня вдохновилась брендом Гвинет Пэлтроу о стиле жизни, который называется Goop. Теперь Меган хочет возобновить работу своего блога The Tig, который она закрыла в 2017 года накануне помолвки с принцем Гарри.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Как и Goop, обновленный блог герцогини Сассекской будет предлагать советы о еде, путешествиях, моде, искусстве, дизайне и здоровом образе жизни. Сайт The Tig уже получил разрешение от Управления по патентам и товарным знакам США. Ходят слухи, что герцогиня планирует и восстановить свою страницу в Instagram.

Напомним, Меган Маркл основала The Tig, назвав его в честь ее любимого красного вина Tignanello, в 2014 году, когда она снималась в сериале "Форс-мажоры". Ее блог превратился в сообщество единомышленников, которые охотно читали ее мысли о феминизме, путешествиях, искусстве, дизайне и многом другом.

Напомним, ранее также сообщалось, что Меган и Гарри готовят с Netflix новый фильм.

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