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Находятся в отпуске: Кейт и Уильям Уэльские вышли в соцсети с новым сообщением

Находятся в отпуске: Кейт и Уильям Уэльские вышли в соцсети с новым сообщением

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям и его супруга Кейт опубликовали в соцсетях новое сообщение.

Принц и принцесса Уэльские выразили свою поддержку сборной Великобритании на Паралимпийских играх, которые стартуют в Париже 28 августа.

Кейт и Уильям в Бирмингеме, апрель 2023 года / © Getty Images
Кейт и Уильям в Бирмингеме, апрель 2023 года / Фото: Getty Images

В сообщении, опубликованном на их страницах в социальных сетях, пара написала:

"С нетерпением ждем еще нескольких недель невероятного спорта! Желаем удачи нашим спортсменам @ParalympicsGB и тем, кто будет участвовать в #Paris2024". Сообщение было подписано их первыми инициалами "W & C", что указывает на то, что сообщение написали лично Кейт и Уильям.

Сейчас супруги с детьми находятся в Шотландии, где в замке Балморал проводят летние каникулы. На днях их видели папарацци по пути в церковь на воскресную службу.

Кейт и Уильям / © Associated Press
Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

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