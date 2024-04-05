Накануне объявления о помолвке с Чарльзом: как Диану Спенсер преследовали папарацци

Принцесса Диана была очень интересной личностью. Застенчивой и скромной – с одной стороны, общительной и милосердной – с другой.

Сегодня мы вспоминаем, как за леди Дианой только начинали охоту папарацци, когда им стало известно о ее предстоящей помолвке с принцем Чарльзом.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

На этом фото Диана Спенсер в окружении фотокорреспондентов и репортера Говарда Фостера незадолго до объявления о своей помолвке с Чарльзом, в феврале 1981 года. На ней темная одежда и золотые серьги-кольца в ушах, фирменная прическа и взгляд, слегка опущен вниз. Кстати, этот "фирменный" взгляд Дианы появился у будущей принцессы как раз из-за огромного и навязчивого внимания к ее персоне. Диана рассказывала в своих интервью, что ей было неловко находиться на публике, часто перед огромной толпой людей, поэтому она стеснялась и опускала глаза.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

А на этом фото Диана прикрывает лицо рукой, после того, как врезалась в дерево, сдавая на машине задним ходом, когда уезжала из детского сада "Молодая Англия" в Пимлико, где в 1980 году работала помощницей воспитателя.

Принцесса Диана уезжает из детского сада "Молодая Англия" в Пимлико, 1980 год / Фото: Getty Images

Работала будущая принцесса и няней в нескольких семьях. Недавно мы показывали вам одно из таких фото с прогулки леди Ди с ее подопечным.

Читайте также: