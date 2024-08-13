Накануне тура в Колумбию: от Меган и Гарри ушел их главный помощник

В конце этой недели герцог и герцогиня Сассекские собираются в новый тур по Колумбии.

Стало известно, что накануне поездки ушел в отставку их главный помощник Джош Кеттлер, который проработал на Меган и Гарри всего три месяца.

Ранее мужчина работавший руководителем аппарата коммуникационной платформы Cognixion, приступил к исполнению обязанностей в мае перед турне герцога и герцогини Сассекских в Нигерию.

Джош Кеттлер - помощник Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Это не первый раз, когда старшие сотрудники покидают свои должности у принца Гарри и Меган Маркл. В 2023 году их фонд The Archewell Foundation попрощалась с продюсером Беном Браунингом и Фарой Тейлор, которые руководили маркетингом их документального сериала Netflix и подкаста Меган на Spotify.

Тем временем, в январе этого года пара попрощалась с Беннеттом Левином — менеджером Archewell Production. Первоначально Беннетт был принят в команду в качестве координатора бизнеса в 2021 году. Затем его повысили до менеджера Archewell в 2022 году.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Как сообщает Hello! увольнение Джоша совпало с подготовкой принца Гарри и Меган к предстоящему туру по Колумбии, который стартует в конце этой недели. Это будет их второй совместный международный тур с момента сложения ими с себя королевских обязанностей и переезда за океан.

Ранее мы писали, что бывший директор Меган и Гарри была впечатлена работой с парой.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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