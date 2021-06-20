Накануне юбилея народной любимицы: стало известно, кому был адресован последний звонок принцессы Дианы

1 июля 2021 года принцессе Уэльской Диане исполнилось бы 60 лет.

В преддверии знаковой даты в СМИ попадают новые подробности последних дней жизни королевской принцессы.

Ричард Кей, давний королевский репортер и друг принцессы Дианы, вспоминает телефонный разговор, который оказался последним для принцессы Уэльской в ​​предстоящем документальном фильме о Диане, который выйдет в эфир в четверг вечером в Великобритании, пишет People.

Принцесса Диана / Associated Press

Также читайте Его не видели 20 лет: автомобиль принцессы Дианы выставят на аукцион

"Я говорил с ней той ночью", - вспоминает он, - хотя только позже, когда 36-летняя принцесса погибла в автокатастрофе, Кей осознал, насколько важным был этот звонок. "В полиции сказали, что последний раз она звонила мне", - вспоминает он. Репортер также вспоминает, что принцесса Уэльская хотела начать новую жизнь, начать все сначала и больше времени проводить со своими мальчиками.

Когда погибла Диана, ее сыновьям принцам Уильяму и Гарри было 15 и 12 лет соответственно. Для принца Гарри потеря матери стала глубокой травмой, которую он прорабатывает до сих пор.

Принц Филипп, принц Уильям, Чарльз Спенсер, принц Гарри и принц Чарльз на похоронах принцессы Дианы / Associated Press

1 июля Гарри должен будет прилететь в Великобританию, чтобы вместе со старшим братом Уильямом присутствовать на церемонии открытия памятного мемориала Дианы.

Читайте также: Имя с историей: почему Гарри и Меган назвали дочь Лилибет Диана

Принцесса Диана с сыновьями - Уильямом и Гарри (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку