Накануне юбилея народной любимицы: стало известно, кому был адресован последний звонок принцессы Дианы

1 июля 2021 года принцессе Уэльской Диане исполнилось бы 60 лет.
В преддверии знаковой даты в СМИ попадают новые подробности последних дней жизни королевской принцессы.
Ричард Кей, давний королевский репортер и друг принцессы Дианы, вспоминает телефонный разговор, который оказался последним для принцессы Уэльской в предстоящем документальном фильме о Диане, который выйдет в эфир в четверг вечером в Великобритании, пишет People.
"Я говорил с ней той ночью", - вспоминает он, - хотя только позже, когда 36-летняя принцесса погибла в автокатастрофе, Кей осознал, насколько важным был этот звонок. "В полиции сказали, что последний раз она звонила мне", - вспоминает он. Репортер также вспоминает, что принцесса Уэльская хотела начать новую жизнь, начать все сначала и больше времени проводить со своими мальчиками.
Когда погибла Диана, ее сыновьям принцам Уильяму и Гарри было 15 и 12 лет соответственно. Для принца Гарри потеря матери стала глубокой травмой, которую он прорабатывает до сих пор.
1 июля Гарри должен будет прилететь в Великобританию, чтобы вместе со старшим братом Уильямом присутствовать на церемонии открытия памятного мемориала Дианы.
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