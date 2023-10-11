Наконец-то не в брюках: красивая принцесса Кейт приехала в университет в Ноттингеме

Принцесса Кейт посетила очередное мероприятие в поддержку своей работы в рамках Всемирного дня психического здоровья.
Сегодня принцесса Уэльская посетила Университет Ноттингем Трент, чтобы узнать, как студенты обживаются после начала нового семестра.
Во время прогулки Кейт посетила выставку в стиле Freshers Fayre (приветственное мероприятие для новичков в колледже), чтобы встретиться со студентами и людьми, которые помогают студентам с их психическим здоровьем. Затем она приняла участие в оздоровительных сеансах.
На Кейт сегодня трикотажный костюм от Sezane, в руках миниатюрная бежевая сумка от Holly Tusting, а обута Кейт в земшевые туфли в тон от Gianvito Rossi.
Ее волосы уложены в классическую прическу, в макияже акцент сделан на глазах, а в ушах золотые серьги с искусственным жемчугом от Simonerocha.
Вчера, напомним, во время визита на Молодежный форум в Бирмингеме с принцем Уильямом, принцесса Кейт продемонстрировала образ в знакомом нам желтом жакете от LK Bennett. В нем же Кейт посещала Фонд Дамы Келли Холмс в мае 2023 года.
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