Наконец-то нашла своего мастера: Меган Маркл похвасталась идеальным маникюром

Помнится, что когда Меган жила в Британии, она часто появлялась на публике в нарядах нейтральных оттенков и такого же цвета был ее маникюр. После выхода из королевской семьи в 2020 году герцогиня и ее муж принц Гарри дали ряд интервью, в которых Меган часто говорила, что вынуждена была носить не броские оттенки, чтобы не затмевать других старших членов королевской семьи.

Но, живя в Калифорнии, герцогиня Сассекская все так же часто предпочитает носить белый, черный и бежевый. А ее ногти часто покрыты прозрачным, светлым или нюдовым лаком. Что в общем то, немного противоречит словам Маркл о жизни в британской королевской семье.

На выходных Меган посещала показ Модного дома Balenciaga в Париже. Она появилась там в молочно-белом аутфите, идеально сидящем на ее фигуре и сшитом специально для нее брендом, а также с нюдовым покрытием на ногтях. Маникюр выглядел свежим и очень красивым, видимо, Меган таки нашла своего мастера, так как живя в Британии она не могла похвастаться таким идеальным покрытием.

