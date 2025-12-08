Намекнула на новую беременность: дочь Трампа привлекла внимание фотографов к своему животу

Тиффани Трамп / © Associated Press

Реклама

Младшая дочь президента США Дональда Трампа - Тиффани Трамп - посетила 48-ю церемонию награждения Центра Кеннеди в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа - миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.

Тиффани Трамп с мужем / © Associated Press

Тиф выглядела очаровательно: на ней было элегантное бархатное платье макси изумрудного цвета. Вечерний наряд имел длинные рукава, обнаженные плечи, красивое декольте в форме сердца, высокий разрез и тонкий тканевый пояс с золотой фурнитурой.

Тиффани Трамп с мужем / © Associated Press

Тиффани привлекла внимание фотографов к своему животу, возле которого акцентно держала руку. Возможно, таким образом дочь президента намекнула на свою вторую беременность.

Реклама

Тиффани Трамп / © Associated Press

Свой лук она дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках, а также сумкой, инкрустированной стразами.

У Тиффани была красивая укладка с локонами, макияж с черными стрелками и украшения с бриллиантами.

Тиффани Трамп с мужем / © Associated Press

Напомним, Тиффани Трамп показала, как праздновала день рожденияс 4-месячным сыном и мужем.