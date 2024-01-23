Наоми Кэмпбелл публично поддержала Сару Йоркскую, которая снова борется с раком

Сара запостила новое фото из Австрии, где находится на курорте в Альтаусзее, где восстанавливается и написала пост:

"Я уделяю некоторое время себе, поскольку мне поставили диагноз злокачественная меланома, форма рака кожи, мой второй диагноз рака в течение года после того, как этим летом мне поставили диагноз рак молочной железы и мне пришлось перенести мастэктомию и реконструктивную операцию. Именно благодаря огромной бдительности моего дерматолога меланома была обнаружена вовремя.

Естественно, еще один диагноз рака стал шоком, но я в хорошем настроении и благодарна за многочисленные послания любви и поддержки.

Я считаю, что мой опыт подчеркивает важность проверки размера, формы, цвета и текстуры, а также появления новых родинок, которые могут быть признаком меланомы, и призываю всех, кто читает это, быть прилежными.

Я невероятно благодарен медицинским бригадам, которые поддерживали меня в обоих этих случаях рака, и клинике MAYRLIFE за бережную заботу обо мне в последние недели, предоставив мне время для выздоровления. Сейчас я отдыхаю с семьей дома и чувствую себя счастливым, имея их любовь и поддержку", - написала в после под фото герцогиня.

Британская модель Наоми Кэмпбелл не оставила без внимания пост Сары и написала ей слова поддержки в комментариях.

"Молюсь за ваше выздоровление. С любовью, Наоми", - написала она.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Напомним, у отца Сари, майора Рональда Фергюсона, был диагностирован рак кожи за несколько месяцев до его смерти в 2003 году от сердечного приступа.

Дочь Сары - принцесса Беатрис тесно сотрудничает в качестве покровителя Британской ассоциации кожи. В будущем герцогиня Йоркская также хочет больше времени уделять этой теме в своей общественной работе.

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