"Нападать на 95-летнюю бабушку непростительно": Томас Маркл раскритиковал поступки своей дочери Меган и принца Гарри

Во время недавнего интервью для GB News Томас Маркл не только назвал свою дочь Меган лгуньей, но и стал на сторону королевы Елизаветы II.

77-летний мужчина, который заявил, что хочет подать в суд на Меган Маркл за то, что она не разрешает ему встретиться с его внуками Арчи и Лилибет, в очередном интервью раскритиковал все, что делают Сассексы.

Томас Маркл не общается с дочерью Меган Маркл, герцогиней Сассекской, с тех пор, как она вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. Комментируя интервью пары Опре Уинфри, вышедшее в марте 2021 года, Томас сказал: "Нападать на 95-летнюю бабушку Гарри непростительно. Никто не заслуживает такого обращения. Мне стыдно за то, что они делают", - пишет The Sun.

Королева Елизавета II и Меган Маркл / Associated Press

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Томас вспомнил, как Меган и Гарри просили его не общаться с прессой и говорит, что тот факт, что они сами пошли на это интервью Опре и рассказали миру все то, что рассказали, выглядит странно.

"Если у вас психические проблемы, вы не идете на телевидение и не рассказываете три часа об этом. Вы разговариваете с психиатром где-нибудь в комнате и решаете свои проблемы", - прокомментировал Томас слова принц Гарри, когда он в очередном подкасте рассказал о своем трудном детстве и психологических проблемах.

Меган и Гарри у Опры Уинфри / Getty Images

По его словам Меган, герцогиня Сассекская "лгала годами" и это было под влиянием принца Гарри. При этом Томас заявляет, что любит свою дочь, хотя и совсем не узнает ее в последнее время.

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Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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