Написали трогательное письмо: Кейт и Уильям почтили память скончавшегося от рака продавца пиццы из Уэльса

Принц и принцесса Уэльские отдали дань уважения продавцу пиццы, с которым они познакомились во время прогулки по Уэльсу в прошлом году. Мужчина скончался после борьбы с раком в возрасте 47 лет.

Принц Уильям и принцесса Кейт написали трогательное письмо, как дань уважения Питеру Моррису, владельцу пиццерии Little Dragon Pizza Van, сообщает британская газета The Sun. По данным издания, принц Уильям отправил его вдове Питера Трейси и письмо было зачитано на его похоронах.

Кейт и Уильям в пиццерии в Уэльсе с Питером Моррисом / Фото: Getty Images

"Я хотел написать, чтобы выразить, как ужасно нам с Кэтрин жаль было услышать очень печальную новость о вашем муже, Пите, и выразить вам наши глубочайшие соболезнования", — говорится в письме. "Мы можем только представить, какую огромную пустоту он оставит в вашей жизни, и мое сердце с вами и вашей семьей. Кэтрин и я были очень рады встрече с Питом. Мы знаем, что Пит был чрезвычайно преданным и высоко ценимым членом общества, что стало очевидным из реакции на его кончину", — продолжил он. "Я надеюсь, что вы сможете найти утешение в осознании того влияния, которое он оказал на стольких людей.

Я понимаю, что это письмо само по себе может быть слабым утешением при таких обстоятельствах, но я хотел, чтобы вы знали, насколько вы и ваша семья в наших мыслях в такое трудное время", — написал принц. В конце письма он от руки добавил: "С моими глубочайшими соболезнованиями, Уильям".

Это письмо будет оформлено в рамку для дочерей Питера, которым 5 и 8 лет. Его вдова Трейси, которой 40 лет, рассказала изданию, что добрый жест со стороны королевской семьи "стал огромным сюрпризом".

"Я даже не знаю, как они узнали, что Пит умер. Возможно, это задело их за живое, потому что Кейт проходит лечение", — сказала Трейси журналистам издания. "Он рассказывал, какие они приземленные. Мы получили так много писем от людей, которые любили Пита, но письмо от Уильяма и Кейт было особенным", — добавила она.

Информация о смерти Питера была опубликовала в Facebook 25 мая.

"Мы с грустью сообщаем вам о потере нашего владельца Питера Морриса. В 2016 году Пит основал Little Dragon Pizza. Его преданность делу, энтузиазм и усилия превратили бизнес в то, чем он является сегодня. За последние 8 лет Пит подарил всем прекрасные воспоминания и вкусную еду.

Нам посчастливилось назвать его своим начальником и другом. Его заразительную страсть будут помнить. Мы полны решимости продолжать тяжелую работу, в которую он вложил свое время, и гордимся им".

Напомним, принцесса Уэльская сообщила, что лечится от рака в марте 2024 года. Сейчас Ее Высочество сосредоточена на выздоровлении.

Читайте также: