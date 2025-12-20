Напомнила всем о бандажных платьях: Мишель Обама продемонстрировала лук с ноткой ностальгии

Мишель Обама / © Getty Images

61-летняя женщина надела наряд бирюзового цвета от бренда Hervé Léger, который состоял из облегающего платья на широких бретельках, которое она носила поверх прозрачной водолазки.

Мишель Обама / © Getty Images

Также Обама дополнила свой образ большой яркой брошью в тон платья, серьгами с бриллиантами и классическими туфлями черного цвета от Jimmy Choo. Волосы Мишель собрала в низкий хвост и дополнила свой вечерний и гламурный образ ярким макияжем.

Мишель Обама / © Getty Images

Платье Мишель Обамы из-за его дизайна с полосками и приталенного силуэта очень напоминало вещи, которые были популярны в начале двухтысячных годов — так называемые бандажные платья, которык носидли многие знаменитости.

Ким Кардашьян в платье Hervé Léger / © Associated Press

Бриттани Мерфи в платье Hervé Léger / © Getty Images

Виктория Бекхэм в платье Hervé Léger / © Getty Images