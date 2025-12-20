- Дата публикации
Напомнила всем о бандажных платьях: Мишель Обама продемонстрировала лук с ноткой ностальгии
Бывшая первая леди США выглядела потрясающе, когда пришла на интервью к популярному ведущему Джимми Киммелу, чтобы рассказать о своей новой книге.
61-летняя женщина надела наряд бирюзового цвета от бренда Hervé Léger, который состоял из облегающего платья на широких бретельках, которое она носила поверх прозрачной водолазки.
Также Обама дополнила свой образ большой яркой брошью в тон платья, серьгами с бриллиантами и классическими туфлями черного цвета от Jimmy Choo. Волосы Мишель собрала в низкий хвост и дополнила свой вечерний и гламурный образ ярким макияжем.
Платье Мишель Обамы из-за его дизайна с полосками и приталенного силуэта очень напоминало вещи, которые были популярны в начале двухтысячных годов — так называемые бандажные платья, которык носидли многие знаменитости.