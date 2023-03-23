Нарушил королевское правило: как принц Уильям селфился в Польше с украинцами (фото)

Принц Уильям уже второй день находится с визитом в Польше. Сегодня принц Уэльский почтил память погибших на войне у Могилы Неизвестного солдата, а также встретился с украинскими беженцами в Hala Koszyki Food Hall, в Варшаве.

Его Королевское Высочество был очень любезен и нарушил королевское правило, согласившись сделать селфи с несколькими людьми. Запрет на селфи в британской королевской семье уже давно не является таким строгим правилом, Уильям и его жена Кейт часто фотографируются с людьми на их телефоны, так же поступают и Гарри с Меган. Даже у короля Чарльза III были выходы, во время которых с ним фотографировались люди.

Принц Уильям в Польше / Фото: Getty Images

Однако правило есть правило, и раз уж оно прописано в королевском протоколе, то можно смело утверждать, что принц Уильям его нарушил. Впрочем, это принесло только радость окружающим людям, и, видимо, самому Уильяму тоже - он явно был рад попозировать.

Принц Уильям в Польше / Фото: Getty Images

Отметим, ранее предполагалось, что подходить близко к монаршей особе нельзя, ведь таким образом могут нарушаться правила безопасности. Но в данном конкретном случает принцу Уильяму вряд ли что-либо угрожало со стороны мирных людей, которые, как видим по фото, явно тоже были очень рады увидеть будущего короля.

Принц Уильям в Польше / Фото: Associated Press

Принц Уильям в Польше / Фото: Associated Press

Вчера, напомним, принц Уильям встретился с польскими и британскими военными, приехав на границу с Украиной.

Читайте также: