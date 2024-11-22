Нарушил молчание: будущий король Норвегии высказался об аресте его пасынка, которого обвиняют в насилии

Сына кронпринцессы обвиняют в изнасиловании. Сообщается, что Мариус совершил насилие над девушкой, которая находилась без сознания. Что это за девушка, не известно. По данным правоохранительных органов, в момент задержания в крови Хойби были обнаружены следы наркотиков.

Кронпринц Хокон рассказал об аресте своего пасынка в интервью NRK во время своей рабочей поездки на Ямайку и охарактеризовал ситуацию как "серьезное обвинение".

Мариус Хойби / Фото: Getty Images

"Мариусу предъявлено серьезное обвинение. Сегодня, конечно, мы думаем обо всех пострадавших. Полиции также должно быть позволено выполнять свою работу, и судебным органам должно быть позволено выполнять свою работу. Я уверен, что они сделают это как следует. Также верно, что это в большой степени касается всех нас, кто находится вокруг. Возможно, мне будет позволено добавить, что я хотел бы сегодня быть дома с Метте", — сказал кронпринц Хокон.

"Я скучаю по ней, - добавил наследник норвежского престола. - Мы как семья и как родители, конечно, очень обеспокоены тем, что Мариусу нужна помощь".

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что старшей дочери кронпары – принцессе Ингрид Александре - приписывают роман с перспективным спортсменом.

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