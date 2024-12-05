Нарушил молчание: принц Гарри публично прокомментировал свой развод с Меган

Герцог Сассекский вчера в Нью-Йорке посетил саммит New York Times DealBook 2024 , пока его жена Меган Маркл блистала на церемонии Paley Honors 2024 в Беверли-Хиллз.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Во время беседы с журналистами на мероприятии New York Times принц Гарри не стал уклоняться от вопросов, касающихся его брака с Меган, и заявил, что эти предположения об их разводе, на самом деле являются чистыми слухам.

"Похоже, мы покупали дом или переезжали 10 или 12 раз. И разводились также 10 или 12 раз. Так что это значит? У меня был жизненный опыт с самого детства, я видел истории, написанные обо мне, которые не совсем основаны на реальности. Я видел истории о членах моей семьи, друзьях, незнакомцах, самых разных людях. И я думаю, когда ты растешь в такой среде, ты действительно сомневаешься в достоверности информации, а также в том, что думают об этом другие люди, и насколько опасным это может стать со временем. Люди, которых мне больше всего жаль, — это тролли. Их надежды только строятся и строятся, и это похоже на "Да, да, да, да, да", а потом этого не происходит. Поэтому мне их жаль. Честно говоря, жаль", - сказал принц Гарри, пишет The Mirror.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что Гарри и Меган купили дом в Португалии. Предполагалось, что виллу приобрели, чтобы проводить там время в отпуске, а также быть ближе к Великобритании, когда принцу Гарри нужно будет ездить туда по рабочим вопросам.

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