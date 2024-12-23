Нарушил традицию: король Чарльз выбрал необычное место для записи своего рождественского обращения

В это Рождество король Чарльз изменил традицию и записал свою традиционную праздничную речь из бывшей больничной часовни, а не из королевской резиденции.
23 декабря выяснилось, что 76-летний король записал выступление в часовне Fitzrovia - бывшей часовне больницы Миддлсекс в Лондоне. Речь короля в этом году будет посвящена национальным, международным и личным проблемам и тому, как их можно преодолеть посредством взаимной поддержки общества.
Предстоящая рождественская трансляция монарха станет первым случаем за 18 лет, когда ее запись состоялась не королевском поместье.
Дедушка короля Чарльза, король Георг VI , заложил первый камень в фундамент, когда больница была перестроена в 1928 году, и хотя медицинский центр был закрыт в 2005 году, часовня остается открытой для публики.
Как пишет People со ссылкой на The Telegraph король Чарльз надеется модернизировать рождественскую трансляцию, выражая давнее желание "обращаться к сообществам, а не привлекать их к себе".
Напомним, покойная королева Елизавета обычно снимала свои рождественские обращения в Виндзорском замке, Букингемском дворце или Сандрингеме, где королевская семья праздновала Рождество на протяжении многих лет. В 2022 году Чарльз последовал традиции матери, записав свое первое обращение в качестве короля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а в 2023 году сделал это в Букингемском дворце.
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