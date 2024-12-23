Нарушил традицию: король Чарльз выбрал необычное место для записи своего рождественского обращения

В это Рождество король Чарльз изменил традицию и записал свою традиционную праздничную речь из бывшей больничной часовни, а не из королевской резиденции.

23 декабря выяснилось, что 76-летний король записал выступление в часовне Fitzrovia - бывшей часовне больницы Миддлсекс в Лондоне. Речь короля в этом году будет посвящена национальным, международным и личным проблемам и тому, как их можно преодолеть посредством взаимной поддержки общества.

Предстоящая рождественская трансляция монарха станет первым случаем за 18 лет, когда ее запись состоялась не королевском поместье.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Дедушка короля Чарльза, король Георг VI , заложил первый камень в фундамент, когда больница была перестроена в 1928 году, и хотя медицинский центр был закрыт в 2005 году, часовня остается открытой для публики.

Как пишет People со ссылкой на The Telegraph король Чарльз надеется модернизировать рождественскую трансляцию, выражая давнее желание "обращаться к сообществам, а не привлекать их к себе".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, покойная королева Елизавета обычно снимала свои рождественские обращения в Виндзорском замке, Букингемском дворце или Сандрингеме, где королевская семья праздновала Рождество на протяжении многих лет. В 2022 году Чарльз последовал традиции матери, записав свое первое обращение в качестве короля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а в 2023 году сделал это в Букингемском дворце.

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