Нарушила ли Мелания Трамп королевский протокол своим платьем с открытыми плечами

Мелания Трамп в Лондоне

Первая леди США Мелания Трамп решила, что о ее визит в Великобританию должен быть ярким и запомнится на года, поэтому надела платье, которое вызвало не только восторг, но и дискуссии. Многие задались вопросом — нарушила ли первая леди королевский протокол, когда оголила плечи на банкете в Виндзорском замке.

Мелания Трамп

Однако никаких строгих правил Мелания не нарушила. Конечно, существует дресс-код для государственного банкета — для мужчин это — white tie: черный фрак (то есть не смокинг, а именно фрак), черные брюки, белая рубашка, белый галстук и белый жилет.

Для женщин: вечернее платье в пол. Шляпки после 18:00 не надеваются, а замужние дамы могут надеть тиару, если она у них есть. Длинные «оперные» перчатки, хотя и распространены, но не обязательны на этом мероприятии.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, король Чарльз, королева Камилла

Раньше королевский протокол не одобрял появление на публике с открытыми плечами, и традиция предписывала не носить подобную одежду или другие откровенные наряды на подобных мероприятиях. Однако в последние годы эти правила стали менее строгими, особенно в отношении вечерних нарядов, ведь даже принцесса Кейт появлялась на публике в открытыми плечами и герцогиня Сассекская. Сейчас же если платье с открытыми плечами, оно должно выглядеть элегантно, без излишней откровенности.

Если банкет посещает иностранный гость, допускается парадный национальный костюм его страны. Члены королевской семьи всегда носят ордена и ленты через плечо.

Тем не менее существуют правила поведения при встрече с королем или членом королевской семьи. Они не официальные, но многие желают обращаться именно так и это считается уважительным и привычным. Для мужчин это может быть поклон головой, а женщины делают небольшой реверанс. Другие предпочитают просто пожать руку обычным способом.

При обращении к королю правильным будет сперва сказать «Ваше Величество», а затем «Сэр», а к королеве — «Ваше Величество», а затем «Мэм». К другим членам королевской семьи первое обращение традиционно «Ваше Королевское Высочество», а затем также «Сэр» и «Мэм».

Напомним, что первая леди надела на ужин ярко-желтое платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, дополненное сиреневым поясом, туфлями на каблуках Manolo Blahnik и украшениями с изумрудами и бриллиантами.