Нарушила молчание: королева Маргрете II объяснила, зачем лишила внуков титулов

Королева Дании Маргрете впервые прокомментировала свое ранее сделанное заявление о том, что лишает детей своего младшего сына Иоахима титулов принцев и принцесс.

82-летняя монарх выпустила новое официальное заявление, в котором говорит, что "недооценила", как на детей принца Иоахима повлияет ее решение лишить их титулов принцев и принцесс.

Королеве Маргрете II / Фото: Getty Images

Ее Величество начала свое заявление так: "В последние дни мое решение о будущем использовании титулов для четырех детей принца Иоахима вызвало бурную реакцию. Это, конечно, влияет и на меня.

Мое решение было принято давно. С моим 50-летним пребыванием на троне, естественно оглядываться назад, и смотреть вперед. Это мой долг и мое желание как королевы обеспечить, чтобы монархия всегда шла в ногу со временем. Иногда это требует принятия трудных решений, и всегда будет трудно найти подходящий момент.

Ношение королевского титула влечет за собой ряд обязательств и обязанностей, которые в будущем будут нести ответственность меньшее количество членов королевской семьи. Эту адаптацию, которую я считаю необходимой гарантией будущего монархии, я хочу сделать в свое время.

Я приняла решение как королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила, насколько сильно это повлияло на моего младшего сына и его семью. Это производит большое впечатление, и я сожалею об этом.

Ни у кого не должно быть сомнений, что мои дети, зятья и внуки — моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем обрести покой, чтобы самим найти выход из этой ситуации», - говорится в заявлении королевы.

Напомним, старший внук королевы Маргрете, принц Николай, заявил прессе, что был проинформирован о решении только за несколько дней до того, как новость стала достоянием общественности и, что он очень огорчен.

Принц Николай / Фото: Getty Images

А на выходных принц Иоахим и принцесса Мария поговорили с датским изданием B.T. , в котором заявили, что не были в контакте с королевой Маргрете с тех пор, как ее решение было обнародовано.

Отметим, что в первоначальном заявлении датский дворец отметил, что "решение королевы соответствует аналогичным корректировкам, которые другие королевские дома внесли в последние годы. Имеется ввиду короля Швеции Карла Густава и его решение, которое он объявил в октябре 2019 года о том, что дети его младшей дочери - принцессы Мадлен и сына Карла Филиппа больше не будут официальными членами королевского дома. Однако, они сохранили титулы принцев и принцесс, но они стали их личными. А вот уже их дети не будут иметь право на такие титулы.

Принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II пошла по другому пути. И, говорят, король Великобритании Чарльз III присматривается к ее опыту.

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