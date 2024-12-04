Нарушила протокол: герцогиня Софи приехала на банкет в платье неподходящего цвета

Герцогиня Эдинбургская Софи присоединилась к королю Чарльзу и королеве Камилле на государственном банкете в Букингемском дворце в честь приезда эмира Катара и его супруги в Великобританию.

59-летняя Софи надела платье от Suzannah London черного цвета с открытыми плечами и свою фирменную тиару Aquarmarine, которую впервые носила на гала-вечер в честь интронизации принца Монако Альберта в 2005 году. Считается, что это подарок от самой королевы Елизаветы II, которая всегда считала Софи своей любимой невесткой. Что касается цвета платья, то у членов королевской семьи принято носить черный цвет только в дни траура, почему Софи нарушила протокол, не известно.

Образ свой Софи дополнила комплектом украшений от Graff – колье, серьгами-висюльками с бриллиантами и сапфирами, и браслетом на запястье. Также герцогиня обула золотые туфли и несла в руках миниатюрный клатч. Макияж и прическу сделала вечерние.

Герцогиня Эдинбургская Софи на банкете в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

На банкете, напомним, королева Камилла появилась в красном бархатном платье Fiona Clare и тиаре «Кокошник». Платье это Ее Величество надевала на точно такой же банкет во дворце для президентской четы Южной Кореи и в этот раз решила повторит образ.

Королева Камилла и король Чарльз III на государственном банкете в честь эмира Катара в Букингемском дворце, 3 декабря 2024 года / Фото: Getty Images

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