Нарушили молчание: Гарри и Меган высказались по поводу операций принцессы Кейт и короля Чарльза

Кенсингтонский и Букингемский дворцы на прошлой неделе поделились новостями о состоянии здоровья принцессы Уэльской и короля Чарльза III.

Сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл направили свои наилучшие пожелания королю Чарльзу и Кейт, принцессе Уэльской после информации о состоянии их здоровья на прошлой неделе.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Предполагается, что герцог и герцогиня Сассекские связались с обоими старшими членами королевской семьи на прошлой неделе после новостей о том, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости, а королю на этой неделе предстоит операция на простате, сообщает источник The Mirror.

"Герцог и герцогиня разными способами связались с обеими сторонами, чтобы выразить свою обеспокоенность и наилучшие пожелания".

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Этот шаг был расценен как оливковая ветвь, поскольку Гарри и Меган пытаются преодолеть волну королевских нападок и сосредоточиться на восстановлении своих отношений с королевской семьей.

Напомним, ранее мы писали о самых громких скандалах, которые когда-либо случались в британской королевской семье.

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