Нарвалась на хейт: Меган Маркл обвинили в копировании принцессы Кейт
Герцогиню Сассекскую обвинили в копировании принцессы Кейт в одном из ее последних постов в Instagram блоге.
Хотя многим поклонникам герцогини понравился видеоролик, некоторые поклонники королевской семьи поспешили раскритиковать Меган. В частности, некоторые фанаты утверждали, что она скопировала принцессу Кейт в своем видео с самолета.
Речь идет о фотографиях, на которых Кэтрин запечатлена в самолет Typhoon во время визита на авиабазу ВВС Конингсби в начале этого месяца.
Принцесса Кейт тогда во время визита сидела в кабине авиасимулятора во время своего первого визита на одну из важнейших баз Королевских ВВС Великобритании.
Поклонники поспешили заявить, что Меган опубликовала видео, на котором она сидит в кабине самолета, лишь для того, чтобы «скопировать» визит Кейт на базу Королевских ВВС.
Один из поклонников королевской семьи написал на X: «Меган изо всех сил старается копировать Кэтрин».
«Конечно, она сделала фото в кабине. Принцесса Уэльская буквально сидела в кабине истребителя всего несколько недель назад и произвела фурор в интернете, спустившись по трапу задом наперед. Ждите чего-то подобного от Меган».
Напомним, недавно Меган Маркл с мужем принцем Гарри также посетила теннисный турнир.