Нарвалась на хейт: Меган Маркл обвинили в копировании принцессы Кейт

Кейт и Меган / © Associated Press

Реклама

Хотя многим поклонникам герцогини понравился видеоролик, некоторые поклонники королевской семьи поспешили раскритиковать Меган. В частности, некоторые фанаты утверждали, что она скопировала принцессу Кейт в своем видео с самолета.

Видео Меган Маркл из поездки в Вашингтон / © Instagram Меган Маркл

Речь идет о фотографиях, на которых Кэтрин запечатлена в самолет Typhoon во время визита на авиабазу ВВС Конингсби в начале этого месяца.

Меган Маркл в кабине пилота / © Instagram Меган Маркл

Принцесса Кейт тогда во время визита сидела в кабине авиасимулятора во время своего первого визита на одну из важнейших баз Королевских ВВС Великобритании.

Реклама

Поклонники поспешили заявить, что Меган опубликовала видео, на котором она сидит в кабине самолета, лишь для того, чтобы «скопировать» визит Кейт на базу Королевских ВВС.

Один из поклонников королевской семьи написал на X: «Меган изо всех сил старается копировать Кэтрин».

Принцесса Уэльская на авиабазе ВВС / © Associated Press

«Конечно, она сделала фото в кабине. Принцесса Уэльская буквально сидела в кабине истребителя всего несколько недель назад и произвела фурор в интернете, спустившись по трапу задом наперед. Ждите чего-то подобного от Меган».

Принцесса Уэльская на авиабазе ВВС / © Associated Press

Напомним, недавно Меган Маркл с мужем принцем Гарри также посетила теннисный турнир.