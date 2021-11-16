Наряд на помолвку: как Кейт Миддлтон выбрала синее платье бренда Issa

Сегодня герцогиня Кембриджская и принц Уильям празднуют одиннадцатую годовщину со дня помолвки.

Но прежде чем Кейт Миддлтон надела белое свадебное платье от Alexander McQueen, у них с принцем Уильямом состоялась помолвка, о которой было объявлено 16 ноября 2020 года. Принц Уильям по телефону предупредил свою бабушку королеву Елизавету II, что в этот день они с Кэтрин объявят о своей помолвки. В это время Ее Величество как раз завтракала со своим супругом принцем Филиппом.

Интересная история связана с платьем, которое Кэтрин выбрала на помолвку. Накануне объявления о помолвке Кейт посетила бутик дизайнера бренда Issa - Даниэллы Хелайель, с которой была знакома ранее. За день до объявления о помолвке Кейт зашла в студию Даниэллы в Лондоне, чтобы спросить, есть ли у нее какие-нибудь новые синие платья для особенного обеда. Оказалось, что Кейт не понравился ни один товар, но потом дизайнер сказала, что у нее дома есть синее платье, которое могло бы подойти. Именно в этом платье Кейт Миддлтон и появилась перед камерами в день помолвки.

Помолвка Кейт и Уильяма / Getty Images

Синее платье длины чуть выше колен прекрасно подчеркивало фигуру будущей герцогини Кембриджской и безупречно гармонировало с помолвочным кольцом принцессы Дианы. Кстати, интересный момент: принцесса Диана также выбрала синий костюм для дня, когда они с принцем Чарльзом объявили о своей помолвке 24 февраля 1981 года.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Getty Images

Платье бренда Issa стало невероятно популярным, и телефон дизайнера Даниэллы Хелайель после этого не умолкал в течение нескольких дней. Все хотели платье, как у Миддлтон. Впрочем, уже после свадьбы многие наряды, в которых герцогиня Кембриджская появлялась на публике, производили не меньший "эффект Кейт".

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Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом (10 фото)

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