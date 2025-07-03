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Наряд подвел: премьер-министр Италии Джорджа Мелони появилась на встрече в мятом костюме
Она прибыла на встречу с президентом Республики Эквадор Даниэлем Нобоа Азином, которая состоялась в Палаццо Киджи.
Мелони надела на встречу темный костюм из натуральной ткани от итальянского бренда Peserico. Наряд включал удлиненный жакет и элегантные брюки свободного фасона с отворотами на штанинах.
Этот наряд политик дополнила темно-синими туфлями, топом с V-образным декольте, а также укладкой и множеством браслетов фенечек на запястье. Однако наряд Джорджу немного подвел, ведь ткань из-за жаркой погоды очень помялась и брюки утратили свой вид.
Такой деловой стиль — любимый у премьерки. Она обожает костюмы с широкими брюками и брюками палаццо и надевает такие наряды не только не встречи, но и на более торжественные мероприятия. Также в гардеробе Мелони часто встречаются и костюмы-тройки, недавно такой она продемонстрировала на саммите НАТО.