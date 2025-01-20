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Нарядилась как принцесса: Иванка Трамп пришла на службу в наряде изумрудного цвета

Нарядилась как принцесса: Иванка Трамп пришла на службу в наряде изумрудного цвета

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

43-летняя женщина выбрала наряд в ретро-эстетике.

Старшая дочь Дональда Трампа всегда в центре внимания. Зачастую она привлекает взгляды из-за своих роскошных нарядов, но в день инаугурации отца, когда его должны провозгласить 47-м президентом, превзошла сама себя.

Иванка появилась на утренней службе в наряде изумрудного цвета, который включал жакет с драпировкой и поясом, юбку-карандаш и джемпер. Также элегантности Иванка добавила шляпкой, колготками и туфлями на шпильках. 

В руке дочь президента несла сумку от Christian Dior, которая названа в честь принцессы Дианы Lady Dior Bag, сделана нежный макияж, надела довольно скромные серьги с жемчужинами и черные перчатки.

Иванка Трамп / © Associated Press
Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Прическа Иванки также была роскошной - она уложила волосы в низкий сложный пучок.

Иванка Трамп / © Associated Press
Иванка Трамп / Фото: Associated Press

С нетерпением ждем наряд Иванки на праздничном балу, который завершит инаугурацию.

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