Нарядилась ярко: пресс-секретарь Байдена в изумрудном мини-платье блеснула стройными ногами

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На работе она появилась в ярком образе. Карин сочетала зеленый удлиненный жакет и короткое трикотажное мини-платье в рубчик изумрудного цвета. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Аутфит пресс-секретарь дополнила бархатными бежевыми туфлями. Объемная прическа с локонами, макияж с персиковыми тенями на веках, жемчужные серьги-пусеты и серебряный браслет завершили деловой лук Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер пришла на работу с пудровым воротником-шарфом и пикантным вырезом.

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