Нарядились в костюмы: княгиня Шарлин показала фото детей на праздновании Хэллоуина

Княгиня Монако Шарлин поделилась в своем Instagram новым снимком детей и показала их одетыми в праздничные костюмы к Хэллоуину.

В этом году двое детей князя Альбера II и княгини Шарлин – принц Жак и принцесса Габриэлла - выбрали традиционные костюмы для Хэллоуина.

7-летние близнецы княжеской пары выглядели очень ярко. Принц Жак был похож на вампира с гримом на лице, а его сестра принцесса Габриэлла была одета в тыквенное платье и повязку на голове тоже с тыквой.

"Счастливого Хэллоуина", - так подписала снимок их мать Шарлин.

Сама она наряжаться на праздник не стала, как и ее супруг Альберт. Однажды князь Монако рассказывал, что его дети совсем не бояться призраков, вероятно, потому, что часто видят таких героев в мультфильмах.

Напомним, ранее в преддверии каникул княгиня Шарлин делилась новыми снимками своих детей в школьной форме.

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