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Наряжали всей семьей: кронпринцесса Мэри с мужем и детьми украсила праздничную елку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Наряжали всей семьей: кронпринцесса Мэри с мужем и детьми украсила праздничную елку

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Датская королевская семья показала, как украшала елку в преддверии праздничных каникул.

На видео, опубликованном в Instagram датской королевской семьи, запечатлена кронпринцесса Мэри, ее муж кронпринц Фредерик и их дети. Вся семья украшала рождественскую елку в Рыцарском зале дворца Фредерика VIII в Амалиенборге. Вместе с ними был и домашний питомец.

Принцесса Мэри, одетая в вязанный кашемировый жилет от Max Mara и серые брюки с высокой талией подавала игрушки детям и мужу, а они вешали их на елку.

А тем временем шведская кронпринцесса Виктория показала праздничное фото своих подросших детей.

А королева Камилла пригласила детей и пациентов Дома Дугласа в свой дом Кларенс-хаус, чтобы создать атмосферу Рождества, украсить елку и встретить северных оленей и Санту.

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Дата публикации
Просмотры
800
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