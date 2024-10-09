"Наша дружба продолжается": Мелания Трамп рассказала, о чем переписывается с королем Чарльзом III

Мелания Трамп рассказала в своих мемуарах «Мелания» о визите к королеве Елизавете II и дружбе с королем Чарльзом III.

8 октября бывшая первая леди США опубликовала свои мемуары "Мелания", в которых по данным The New York Times, упоминается "продолжающаяся переписка с королем Чарльзом III.

В отрывке, опубликованном Vanity Fair , 54-летняя Мелания рассказала, как королева Елизавета II и ее семья "оказали нам теплый прием, отнеслись к нам с величайшим гостеприимством" во время их государственного визита в Великобританию в июне 2019 года, и что сегодня они с Дональдом обмениваются письмами с королем.

Дональд и Мелания Трамп с королем Чарльзом III / Фото: Associated Press

"Прощаясь с Ее Величеством, мы сердечно пригласили ее посетить Соединенные Штаты", — написала Мелания. "Она выразила свою благодарность теплой улыбкой. К сожалению, Ее Величество не смогла снова навестить нас до своей смерти в 2022 году, но наша дружба с королевской семьей продолжается, и мы обмениваемся письмами с королем Чарльзом по сей день", - пишет Мелания.

Наши пути пересеклись много лет назад в Нью-Йорке. На этот раз у нас состоялся интересный разговор о его глубоко укоренившейся приверженности сохранению окружающей среды", — написала Мелания подробнее о переписке с британским монархом.

Дональд и Мелания Трамп с королевой Елизаветой II и Чарльзом / Фото: Associated Press

В июле выяснилось, что 75-летний король отправил письмо 78-летнему Трампу после того, как на него было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. В настоящее время бывший президент баллотируется на второй срок от Республиканской партии и соперничает с Камалой Харрис на президентских выборах 2024 года.

Напомним, ранее в новой книге Крейга Брауна, которая называется "Путешествие вокруг королевы", автор описывал, что Елизавета II считала Трампа грубым после их встречи в 2019 году.

Дональд и Мелания Трамп с Чарльзом и Камиллой / Фото: Associated Press

Дональд Трамп уже успел раскритиковать утверждения в новой биографии королевы Елизаветы II о том, что она сочла его "очень грубым", назвав автора "подлецом, который пытается продать книгу".

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