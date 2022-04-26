Наша модная история: как одевались украинки 100 лет назад

На протяжении веков вышиванка подчеркивает нашу идентичность. Однако если сейчас это больше праздничная одежда, то 100 лет назад она считалась повседневной. В вышиванке выходили замуж, занимались хозяйством и воспитанием детей. Проще говоря, это была важная вещь в гардеробе каждой женщины, в которую вкладывался сакральный смысл и много труда.