Наша модная история: как одевались украинки 100 лет назад

На протяжении веков вышиванка подчеркивает нашу идентичность. Однако если сейчас это больше праздничная одежда, то 100 лет назад она считалась повседневной. В вышиванке выходили замуж, занимались хозяйством и воспитанием детей. Проще говоря, это была важная вещь в гардеробе каждой женщины, в которую вкладывался сакральный смысл и много труда.
Благодаря публикациям в Instagram центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", которые они сделали на основе своих архивов, мы собрали подборку с уникальными образами украинок из разных регионов нашей страны.
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