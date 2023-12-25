Наша страна сияет среди любой тьмы: Елена Зеленская поздравила украинцев с Рождеством Христовым

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев со светлым праздником Рождества. Поздравлением она поделилась в своих соцсетях, а его трансляция состоялась на Святвечер, 24 декабря, в рамках проекта 1+1 "Рождество. Ты не один".

Надела Елена для видео элегантное пальто пастельного оттенка, черную юбку и белую блузку-вышиванку. Также образ первой леди дополнили украшения с жемчугом на шее, брошь в форма капли и лаконичные серьги.

"Где бы мы ни были: на передовой, далеко от дома или от близких, – нас соединяет этот день, соединяет праздник. Объединяют надежду, вера и общая цель", — говорится в сообщении первой леди под видео.

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