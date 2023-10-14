"Нашего ребенка выбрасывали из садика": участница шоу "Моя суперсемья" шокировала признанием о сыне с аутизмом

Владелица лавандовых угодий Соколовская-Лапа Неля сначала поразила конкуренток королевским домом и идеальными отношениями с мужем, а затем призналась об испытаниях, затмивших ее сказочную жизнь. В один год и 7 месяцев у ее первенца диагностировали аутизм.

Участники нового сезона шоу "Моя суперсемья"

"Мы воспитываем особого ребенка. У нас малый аутист. Это начало проявляться в 1,5 года. Он развивался как обычный ребенок, все было хорошо. Сел в 6 месяцев, аукликнул, пошел почти в 10 месяцев, говорил "папа", "мама". В год и 7 месяцев я решила попытаться отдать его в садик. Дома мы некоторых нюансов не замечали, а в садике заметили, что он не контактирует с детьми. Он перестал смотреть в глаза, перестал отзываться на свое имя, перестал говорить, перестал есть ложкой, стал ходить на носочках. Это было очень тяжело, конечно", — вспомнила участница шоу "Моя суперсемья".

Неля долгое время не могла принять болезнь отпрыска. Она проплакала две недели, ничего не ела и даже не выходила из дома.

"Было очень тяжело, когда хотела отдать ребенка в садик, а все говорили, что мой ребенок не такой. Его на второй день выбрасывали из садика. В этот момент мне не хотелось жить", – со слезами призналась Неля.

Участники нового сезона шоу "Моя суперсемья"

Чтобы хоть как-то пережить такой удар судьбы, женщина обратилась к психологу. Это помогло ей овладеть собой и направить все силы на лечение Ария. Позади у мальчика множество терапий и занятий со специалистами, которые, к счастью, принесли свои плоды.

"Я повсюду его возила. И мы до сих пор ходим по всем коррекционным центрам, к логопеду, на иппотерапию. Но, Слава Богу, есть очень хороший результат. Со временем его можно вытащить из этого состояния. Малыш начал немного говорить, у него проскакивают слова". Каждая буква, каждое слово для нас это такое счастье", – поделилась владелица лавандовых угодий.

Участники нового сезона шоу "Моя суперсемья"

Сейчас 4-летний сын Нели снова смотрит в глаза, снова откликается на свое имя. Арий начал есть ложкой, одеваться и обуваться самостоятельно. Неля с мужем безгранично радуются каждому его маленькому успеху.

Уже на следующей неделе за звание суперсемейства на телеканале ТЕТ будут соревноваться четыре других неповторимых украинских семьи – известная киевская ведьма Мария Тихая, мама-одиночка с тремя детьми от мужчин-иностранцев, экологическая семья, заботящаяся о планете, и роковая женщина Виктория, которой во всем угождает мужчина. Не пропустите премьеру нового сезона суперреалити "Моя суперсемья" с понедельника по четверг в 17:00 на ТЕТ.

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