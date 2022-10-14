"Наши героини и герои": первая леди Елена Зеленская поздравила украинских защитников и защитниц

14 октября христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины, который начали отмечать с 14 октября 2014 года. Первая леди Елена Зеленская поздравила защитников и защитниц с праздником.

"Женщина в униформе. Можно не знать ее лично, но нельзя отвести глаз. Потому что за этой униформой — самый важный в жизни выбор. Возможно, она носит форму с 2014 — или же надела после полномасштабного российского вторжения. Она может быть профессиональной военной, а может – учительницей, которая стала на защиту самого дорогого.

После самых жарких сражений она пишет семье и близким, что все хорошо и скоро они будут вместе.

Она командует артиллерией или управляет дроном. Или работает, чтобы эта артиллерия и дроны, еда и лекарства были у нашего войска вовремя.

Она боец во всем, за что берется. Она защищает, потому что любит.

Это очень важно, что с прошлого года сегодняшний день посвящен и защитникам, и защитницам, и мы можем отметить женскую роль в спасении страны. Более 41 тысячи из них сейчас — военные, из которых более 8 тысяч — офицеры. Еще 18 тысяч – те, кто работает в системе армии, чтобы армия работала.

Спасибо вам, защитницы!

И поклон всем защитникам!", - написала Зеленская в своем телеграмм-канале. А в Instagram добавила фотографии защитников и защитниц Украины.

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"Наши героини и герои, вы очень нужны нам и вашим семьям живыми и невредимыми. Обнимаем каждую и каждого – за каждый наш день жизни", – добавила в подписи первая леди.

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