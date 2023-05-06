"Наши народы имеют общие ценности": Елена Зеленская поздравила короля Чарльза III и поблагодарила его за поддержку Украины

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония коронации старшего сына покойной королевы Елизаветы II – Чарльза III.

Торжественную церемонию посетила Елена Зеленская. Она была в сопровождении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На своей странице в Instagram Елена опубликовала фотографию короля Чарльза III с его женой королевой-консортом Камиллой и свое сегодняшнее фото с Денисом Шмыгалем с коронации.

Елена Зеленская и Денис Шмигаль / Фото: Instagram Елены Зеленской

В подписи первая леди поздравила Их Величеств с этим важным событием и пожелала успешного правления и процветания Великобритании. А еще Елена поблагодарила Чарльза III за поддержку украинского народа.

"Вместе с Украиной выступаем в защиту свободы и суверенитета перед неспровоцированной агрессией" – ценим эти слова и позицию Короля Чарльза ІІІ. Украина сразу нашла в его лице последовательную поддержку и понимание.

Для нас с Премьер-министром Денисом Шмигалем @shmyhal_official честь – находиться сегодня на коронации Их Величеств Короля Чарльза III и Королевы Камиллы @theroyalfamily здесь, в Вестминстерском аббатстве, чтобы от имени всей Украины пожелать успешного правления и процветания стране.

У наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Пусть именно они станут признаком эпохи Ваших Величеств и для Соединенного Королевства и для нас", — написала Зеленская.

Напомним, на коронации первая леди появилась в элегантном ансамбле бледно-мятного цвета от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоящего из пальто с двумя пуговицами и платья миди. Образ она дополнила жемчужными украшениями.

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