Наши в Каннах: эффектные выходы украинок, которые блистали на красной дорожке

Наши в Каннах: эффектные выходы украинок, которые блистали на красной дорожке

Каннский кинофестиваль в этом году запомнился не только беспрецедентными мерами безопасности, протестами, но также и невероятным количеством модных выходов в поддержку Украины.

На дорожке Каннского кинофестиваля блистали украинская топ-модель Алина Байкова, которая живет в Нью-Йорке, блоггер миллионник Саша Рей, продюсер Женя Гордиенко, Mrs. Ukraine International Татьяна Ровная.

Не обошла своим вниманием такое событие и голливудская звезда украинского происхождения Мила Йовович. 26 мая звезда посетила главный бал Каннского кинофестиваля – благотворительный вечер amfAR, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. А на дорожке появилась в роскошном зефирном платье в мелкую сеточку голубого цвета от украинского бренда Lever Couture.

Мила Йовович / Фото: Associated Press

"В Украине сейчас моя семья, мои друзья. С начала войны я всячески привлекала внимание к этой теме, пользуясь своим авторитетом и популярностью. Таким образом, удалось помочь многим украинским фондам и движениям против войны... Получив приглашение посетить Каннский кинофестиваль, я расценила это как еще одну возможность заявить миру об Украине", - говорит Саша Рей.

Свой выход Саша планировала заранее, он должен был кричать: "Украина!".

Саша Рей / Фото: Getty Images

Сшитое украинским брендом Milla специально для фестиваля в цветах украинского флага платье стало магнитом для репортеров и папарацци.

Саша Рей / Фото: Getty Images

Украинская модель Алина Байкова давно живет в США, но и до и во время войны знаменитость активно помогает Украине и делает все, чтобы в мировом сообществе о нашей стране говорили как можно чаще. Алина посетила Каннский кинофестиваль в розовом мини-платье с пышным шлейфом от ливанского бренда AZZI & OSTA, взяв в руки миниатюрный флаг Украины, который появился во всех международных модных хрониках.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Поддержать Украину во Франции также смогли Mrs. Ukraine International Татьяна Ровная, у которой, правда, на входе на дорожку изъяли большой флаг Украины, и продюсер Евгения Гордиенко в синем платье Gaby Charbachy и с желтой сумочкой Jacquemus.

Евгения Гордиенко / Фото: Getty Images

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