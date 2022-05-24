Нашла выход: королева Елизавета II впервые приехала на выставку цветов в Челси на багги

Королева Елизавета II таки посетила вчера цветочную выставку в Челси.

Ее Величество испытывает трудности с мобильностью, поэтому было принято решение, что она будет передвигаться на багги. Это было первое появление королевы Елизаветы II на публике на таком транспортном средстве, которое стоит 62 тысячи фунтов стерлингов и создано лично для королевы.

96-летняя королева, у которой проблемы с передвижением, прибыла на выставку на багги, решив впервые использовать вид транспорта на мероприятии для своего комфорта. Она проехалась по огромной территории выставки, а это 10 садов, на автомобиле.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Эксперты считают, что это отличное решение для королевы и таким образом монарх сможет принимать участие во многих мероприятиях, которые будут проходить на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы писали, что королева категорически отказывается пересаживаться на кресло, которое обычно используют для людей с проблемами с мобильностью.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ее Величество выглядела прекрасно в розовом пальто, под которым было белое платье с крупным цветочным принтом. Она была в белых перчатках, в своих любимых жемчужных украшениях и с розовой помадой на губах. Помогает ей выглядеть хорошо помощница и стилист Анджела Келли, которая с недавних пор проживает рядом с монархом в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Елизавета II является покровителем Королевского садоводческого общества с 1952 года и в детстве регулярно посещала садовые выставки со своими родителями. За время своего 70-летнего правления она посетила их более 50 раз.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Две недели назад монарх появилась на Королевском конном шоу в Виндзоре, а позже посетила главное событие шоу "Галоп по истории", которое транслировалось по телевидению.

Тем временем на прошлой неделе она неожиданно появилась на вокзале Паддингтон, чтобы официально открыть новую линию Элизабет в Лондоне. Там королева продемонстрировала поддержку Украине.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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