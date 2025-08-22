Наслаждается летом: 87-летнюю принцессу Беатрикс запечатлели во время морской прогулки

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

87-летняя мать короля Виллема-Александра была замечена на катере Groene Draeck во время парусного мероприятия Sail Amsterdam в Амстердаме.

Бывшая королева Нидерландов, которая передала престол своему старшему сыну в 2013 году, выглядела радостно и была одета в пестрый жакет и черные брюки, а образ свой дополнила серьгами с камнями, практичной прической и золотыми часами на запястье.

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Несколькими днями ранее ее сын — король Виллем-Александр — был запечатлен фотографами во время регаты в Амстредаме. Его сопровождала принцесса Мейбл, супруга его покойного брата принца Фризо. Похоже, нидерландская королевская чета уже вернулась из летнего отпуска, который они проводили в Греции.

