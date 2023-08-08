Наслаждались отдыхом: Виктория и Дэвид Бекхэм покатались на яхте

Виктория и Дэвид Бекхэм отправились немного отдохнуть, а дизайнер поделилась снимками в своем блоге в Instagram.

Дэвид одет в бордовые плавки-шорты и черную бесйболку, он запечатлен на яхте в обнимку с супругой Викторией, одетой в черное мини-платье.

"Самые идеальные несколько дней в Мускоце с прекрасными друзьями", - написала Виктория и отметила друзей.

Также на фото Дэвид запечатлен с дочерью Харпер, которая одета в салатовый купальник, а Викки показала, как катается на водных лыжах.

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"И да, это я и водные лыжи", - пошутила в подписи Виктория.

Напомним, сейчас Виктория и Дэвид стали чаще появляться на футбольных матчах команды "Интер Майами", совладельцем которой является Бекхэм. Особенно интерес пары возрос к клубу после того, как к нему присоединился Лионель Месси.

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