Наслаждаются отдыхом в Греции: сестры Спенсер поделились красочными кадрами

Амелия и Элиза Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

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Амелия присоединилась с мужем Грегом Маллетом к сестре леди Элизе и ее жениху Ченнингу Миллерду на Санторини, где знаменитая четверка проводит свой летний отпуск. Потрясающими кадрами 33-летняя аристократка поделилась в своем блоге в Instagram.

Амелия Спенсер с мужем Грегом Маллетом / © Instagram леди Амелии Спенсер

«Отправляемся в плавание на Санторини @sunsetoiasailing ☀️⚓️🩵 празднуем помолвку наших любимых двоих», — подписала кадры модель.

Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Ее сестра-близнец леди Элиза, которая 31 июля объявила о своей помолвке с Ченнингом Миллердом, также опубликовала несколько фотографий с этого путешествия, написав: «Санторини, ты всегда будешь занимать особое место в нашем ♥️ xxx».

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Амелия Спенсер с мужем Грегом Маллетом / © Instagram леди Амелии Спенсер

Ранее, напомним, мы подробнее рассказывали, кто такой Ченнинг — ее возлюбленный, с которым дочь графа Чарльза Спенсера состояла в отношениях девять лет, прежде чем согласиться выйти за него замуж.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд показали фото с отдыха на Санторини / © Instagram.com/elizavspencer