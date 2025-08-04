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Наслаждаются отдыхом в Греции: сестры Спенсер поделились красочными кадрами
Сестры Амелия и Элиза Спенсер сейчас вместе со своими мужчинами находятся на Санторини, в Греции на отдыхе.
Амелия присоединилась с мужем Грегом Маллетом к сестре леди Элизе и ее жениху Ченнингу Миллерду на Санторини, где знаменитая четверка проводит свой летний отпуск. Потрясающими кадрами 33-летняя аристократка поделилась в своем блоге в Instagram.
«Отправляемся в плавание на Санторини @sunsetoiasailing ☀️⚓️ празднуем помолвку наших любимых двоих», — подписала кадры модель.
Ее сестра-близнец леди Элиза, которая 31 июля объявила о своей помолвке с Ченнингом Миллердом, также опубликовала несколько фотографий с этого путешествия, написав: «Санторини, ты всегда будешь занимать особое место в нашем ♥️ xxx».
Ранее, напомним, мы подробнее рассказывали, кто такой Ченнинг — ее возлюбленный, с которым дочь графа Чарльза Спенсера состояла в отношениях девять лет, прежде чем согласиться выйти за него замуж.