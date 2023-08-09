Наслаждаются отпуском: Виктория Бекхэм показала новые кадры с отдыха в Канаде

Виктория Бекхэм отдыхает с семьей в Канаде и продолжает публиковать фотографии со своего летнего отпуска.
Отдыхает звездная семья на озере Мускока, которое находится в провинции Онтарио. На новых снимках, опубликованных в блоге, Викки позировала вместе со своей 12-летней дочерью Харпер, а также за ужином в компании мужа Дэвида и поделилась фото с подругами.
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"Семья и друзья в Мускоке! Целую, счастливого лета от всех нас!! Х @davidbeckham #harperseven", - подписала кадры дизайнер.
Также Виктория показала, как все члены ее семьи катались на досках или водных лыжах. Похоже, отпуск проходит очень весело.
А днем ранее Виктория показывала фото, как каталась на водных лыжах и позировала на катере в обнимку с мужем Дэвидом. Почему звездное семейство выбрало для летнего отпуска именно Канаду, не сообщается.
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