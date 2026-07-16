Наследник престола очень расстроен: что сказал принц Уильям после вылета сборной Англии с Чемпионата мира по футболу

Принц Уильям / © Associated Press

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Принц Уэльский заявил, что он «очень расстроен» после поражения Англии в игре с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Вскоре после поражения Англии от Аргентины со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года в среду, 15 июля, принц Уэльский опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором высоко оценил усилия команды на протяжении всего турнира.

© Instagram принца и принцессы Уэльских

«Опустошен. Англия, вы сделали все возможное, и мы все очень гордимся вами», — написал Уильям. «Спасибо всем, кто был на поле и за его пределами, за невероятный турнир. Ваша борьба и вера вдохновили нас всех. Самая сыгранная сборная Англии на турнире. Держите головы высоко», — написал наследник престола.

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После того, как Энтони Гордон вывел Англию вперед во втором тайме, Аргентина отыгралась, забив два гола в концовке матча, тем самым положив конец надеждам Англии на выход в финал чемпионата мира впервые с 1966 года. Лаутаро Мартинес забил победный гол в добавленное время после передачи Лионеля Месси, обеспечив Аргентине выход в финал, который состоится в воскресенье против Испании в Нью-Джерси.

Принц Уильям / © Getty Images

Также известно, что после поражения Англии принц Уильям больше не поедет в США на финал чемпионата мира по футболу, хотя ранее заявлял, что посетит турнир только в случае выхода Англии в финал.

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