Наследие королевы Елизаветы II: дворец объявил об открытии особенной выставки в память о монархе

Королева Елизавета II / © Instagram британской королевской семьи

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Модные предпочтения покойной королевы Елизаветы и ее влияние на моду будут представлены на новой выставке, открытие которой состоится в 2026 году, ведь в апреле 2026 года ей могло бы исполниться 100 лет.

Это самая большая в истории коллекция ее нарядов, включая ее культовые свадебные и коронационные платья, пишут на странице королевской семьи в Instagram.

© Instagram британской королевской семьи

На выставке, отражающей жизнь покойной королевы через моду, будет представлено около 200 нарядов (около половины из которых никогда не выставлялись), включая платья из ее детства и работы королевского модельера Нормана Хартнелла, который был так тесно связан с ней в первые десятилетия ее рекордного 70-летнего правления.

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© Instagram британской королевской семьи

Королева Елизавета II собрала уникальный архив нарядов, от официальных до повседневных, сумок и аксессуаров. Эта коллекция считается самой важной из сохранившихся за десять десятилетий ее жизни.

Королева Елизавета II / © Instagram британской королевской семьи

Выставка пройдет в Королевской галерее Букингемского дворца с весны 2026 года и откроется в апреле 2026 года, сообщает Королевский фонд коллекций, где проходит выставка.

© Instagram британской королевской семьи

Напомним, ранее мы собрали образы королевы Елизаветы II за историю ее 70-летнего правления.