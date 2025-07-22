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Наследие королевы Елизаветы II: дворец объявил об открытии особенной выставки в память о монархе
Непреходящее наследие моды королевы Елизаветы будет отмечено крупнейшей в истории выставкой ее нарядов, которая состоится в 2026 году в честь 100-летия Ее Величества.
Модные предпочтения покойной королевы Елизаветы и ее влияние на моду будут представлены на новой выставке, открытие которой состоится в 2026 году, ведь в апреле 2026 года ей могло бы исполниться 100 лет.
Это самая большая в истории коллекция ее нарядов, включая ее культовые свадебные и коронационные платья, пишут на странице королевской семьи в Instagram.
На выставке, отражающей жизнь покойной королевы через моду, будет представлено около 200 нарядов (около половины из которых никогда не выставлялись), включая платья из ее детства и работы королевского модельера Нормана Хартнелла, который был так тесно связан с ней в первые десятилетия ее рекордного 70-летнего правления.
Королева Елизавета II собрала уникальный архив нарядов, от официальных до повседневных, сумок и аксессуаров. Эта коллекция считается самой важной из сохранившихся за десять десятилетий ее жизни.
Выставка пройдет в Королевской галерее Букингемского дворца с весны 2026 года и откроется в апреле 2026 года, сообщает Королевский фонд коллекций, где проходит выставка.
Напомним, ранее мы собрали образы королевы Елизаветы II за историю ее 70-летнего правления.