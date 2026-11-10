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Дата публикации
Категория
Общество
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Наследная принцесса Ингрид Александра с отцом-королем поучаствовали в спортивном забеге

Норвежский королевский дом недавно объявил, что король Хокон VIII и его дочь, принцесса Ингрид Александра, находятся за пределами страны.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Позже стало известно, что они отправились на Французскую Ривьеру для участия в спортивном мероприятии протяженностью более 42 километров.

Это был первый случай, когда король и наследная принцесса находились за пределами страны одновременно после смерти короля Харальда V в августе 2026 года.

Однако то, что изначально казалось семейным отдыхом, в итоге попало в заголовки новостей из-за события, мало связанного с их официальными обязанностями.

Хокон и Ингрид Александра отправились на юг Франции, чтобы принять участие в марафоне по Французской Ривьере, который состоялся в минувшее воскресенье. Забег собрал тысячи бегунов на дистанции 42,195 километра между Ниццей и Каннами, пролегающей вдоль большей части средиземноморского побережья, сообщает норвежский дворец.

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

По данным норвежского телеканала TV 2, король и его дочь зарегистрировались под своими обычными именами и соревновались вместе с другими участниками.

Известно, что король Хокон VIII пробежал марафон за 4 часа 43 минуты и одну секунду. Это время позволило монарху занять 8961-е место в общем зачете и 934-е место в своей возрастной группе, поддерживая средний темп 6 минут 42 секунды на километр. А результат пробежки его дочери и будущей королевы Норвегии – остался неизвестным из-за технических нюансов.

Отметим, что супруга короля Хокона – королева Метте-Марит осталась дома в Осло, она продолжает восстанавливаться после перенесенной операции по трансплантации легких и ее график до лета 2027 года полностью освобожден от рабочих мероприятий.

 

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