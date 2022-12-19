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Наследница трона встречала елки: как кронпринцесса Виктория готовится к Рождеству

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
162
Время на прочтение
1 мин
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Наследница трона встречала елки: как кронпринцесса Виктория готовится к Рождеству

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Шведская кронпринцесса Виктория и ее муж кронпринц Даниэль встретили ежегодные рождественские елки, которыми украсят королевский дворец.

В Instagram королевской семьи опубликовали фото наследной пары на фоне зеленых красавиц.

"В этом году ели были предоставлены студенческим союзом Университета лесного хозяйства в Умео. С 1960-х годов студенты программы охотников Шведского сельскохозяйственного университета (SLU) передают королю несколько рождественских елок. Королевская пихта получила свое название от этой традиции, первоначально ее называли норвежской пихтой", - гласит подпись.

Будущая королева Швеции пришла на мероприятие в красном наряде, дополнив его коротким черным пальто и туфлями-лодочками в тон. Ее супруг был в пальто, костюме и дополнил образ более ярким галстуком.

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Дата публикации
Просмотры
162
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