Наследнице нидерландского трона приписывают роман: принцессу Катарину-Амалию запечатлели с парнем

Нидерландский журнал Privé сообщает, что Борис является сыном покойного принца Кардама Тырновского. Теперь его связывают с наследной принцессой Катариной-Амалией, и их даже заметили на одной светской свадьбе в октябре прошлого года. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Борис родился в Мадриде в октябре 1997 года в семье принца Кардама и Мириам Унгрия-и-Лопес. Его отец, к сожалению, скончался в 2015 году, а в 2022 году мать снова вышла замуж, что дало Борису связь с другой королевской семьей. Его отчим — принц Гази бин Мухаммад, двоюродный брат короля Иордании Абдаллы II. Борис скульптор, учившийся в Лондонской школе изящных искусств на Уимблдоне, является наследником несуществующего болгарского престола.

Помимо этих связей, Борис также имеет тесные связи с испанской королевской семьей – особенно после смерти отца.

По данным испанского журнала Hola! Бориса и Катарину-Амалию связывает близкая дружба. У них есть общие друзья, с которыми они проводят время, когда Катарина-Амалия приезжает в Мадрид. О романе пока что речи не идет, но интерес к персоне принцессы со стороны прессы лишь возрастает. Еще бы, ведь она будущая королева Нидерландов.

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